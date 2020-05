(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) –ha siglato un accordo con FMCper un’offerta vincolante suglialla molecolaal prezzo di 55 milioni di Euro. Al closing ed al contestuale pagamento del prezzo, attesi entro la fine del terzo trimestre 2020, verranno trasferiti a FMC la proprietà intellettuale, il know-how, le registrazioni, le formulazioni e gli altria tale molecola fungicida ad ampio spettro. Il, originato dalla Ricerca Innovativa di, è stato co-sviluppato dae FMC in seguito a un accordo di collaborazione R&S del 2012. Ciascuna società ha investito nelle proprie formulazioni e sviluppato progetti registrativi in specifici paesi e regioni. L’operazione permetterà ora a FMC di essere l’unica proprietaria dei diritti globali del, inclusi i mercati-chiave di ...

megliolifranco : Isagro vende a FMC Corporation asset relativi al principio attivo Fluindapyr -

Ultime Notizie dalla rete : Isagro vende

Il Messaggero

FMC Corporation e Isagro S.p.A (BIT: ISG) hanno raggiunto l’accordo per un’offerta vincolante in base alla quale FMC acquisirà gli asset di Isagro relativi alla molecola Fluindapyr al prezzo di 55 mil ...(Teleborsa) - Isagro ha siglato un accordo con FMC Corporation per un'offerta vincolante sugli asset relativi alla molecola Fluindapyr al prezzo di 55 milioni di Euro. Al closing ed al contestuale pag ...