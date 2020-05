Il prossimo Dpcm di Conte sarà prima valutato dal Parlamento (Di mercoledì 6 maggio 2020) È stata raggiunta un'intesa sulla 'parlamentarizzazione' dei Dpcm. Il governo, infatti, ha dato parere favorevole, con riformulazione del testo, all'emendamento del Pd, a prima firma Stefano Ceccanti, che modifica l'articolo 2 del decreto Covid, ora all'esame dell'Aula della Camera. La nuova versione della proposta di modifica, recita: "Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il Contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo". Dunque, in base al nuovo testo, se verrà approvato, prima di licenziare i prossimi Dpcm, il governo dovrà illustrarne i Contenuti al Parlamento ... Leggi su agi Serie A - nel prossimo DPCM le tre fasi per la ripresa (Di mercoledì 6 maggio 2020) È stata raggiunta un'intesa sulla 'parlamentarizzazione' dei. Il governo, infatti, ha dato parere favorevole, con riformulazione del testo, all'emendamento del Pd, afirma Stefano Ceccanti, che modifica l'articolo 2 del decreto Covid, ora all'esame dell'Aula della Camera. La nuova versione della proposta di modifica, recita: "Il Presidente del Consiglio o un ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere ilnuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo". Dunque, in base al nuovo testo, se verrà approvato,di licenziare i prossimi, il governo dovrà illustrarne inuti al...

Ultime Notizie dalla rete : prossimo Dpcm Il prossimo Dpcm di Conte sarà prima valutato dal Parlamento AGI - Agenzia Italia Rocchi: “Ecco tutti i rischi di una abolizione de facto del Concordato”

“La rinuncia a denunziare le violazioni del Concordato sulla questione delle celebrazioni liturgiche renderà certamente più difficili future denunzie di altre violazioni”. Ne è sicuro Giacomo Rocchi, ...

Coronavirus, bonus sugli affitti e credito d’imposta per i locali commerciali

La crisi economica provocata dall'emergenza coronavirus sta colpendo con forza gli autonomi. Chi sperava in una sospensione del pagamento degli affitti è rimasto deluso, al momento si può usufruire so ...

