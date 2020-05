Guida Tv Giovedì 7 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Guida Tv Giovedì 7 maggio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 7 maggio Rai 1ore 20:30 Ma il cielo è sempre più blu – Cover All star ore 20:35 I Soliti Ignoti (replica)ore 21:25 Vivi e lascia vivere 1×05-06 1aTv ore 23:30 Porta a Porta – Talk Show Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Una festa esagerata – Vincenzo SalemmeReplica dello spettacolo ripreso dal vivo, disponibile su RaiPlay ore 23:30 Revolution – Storie dal futuo Francesco Mandelli e Federico Russo ci portano alla scoperta delle innovazioni che hanno migliorato la contemporaneità Rai 3ore 20:20 La scelta – I partigiani raccontano ore 20:45 Un Posto al Sole (replica)ore 21:20 Il Caso Collini 1a Tv2001, Fabrizio Collini, operaio italiano in pensione e residente da 35 anni in Germania, uccide a sangue freddo con tre ... Leggi su dituttounpop Guida Tv Giovedì 30 aprile

