Gli irriducibili leghisti del vitalizio. Adesso Roma non è più Ladrona. Guidati da Bossi volevano moralizzare la Capitale. Ora non vogliono saperne di mollare i privilegi (Di mercoledì 6 maggio 2020) C’era una volta Roma Ladrona. E c’era la Lega dei primi anni ‘90, quando Umberto Bossi in canottiera guidava la calata dei barbari sull’Urbe per ripulirla da vizi e mollezze. Professionisti del Nord Ovest, piccoli imprenditori del Nord Est, laboriosi lavoratori padani: solo alla Camera ne erano sbarcati 55 nel 1992 e 180 nel 1994. Ma gli anni passano, si sa, e anche i leghisti invecchiano. E da vecchietti si guardano bene dal rinunciare al più odiato privilegio della casta Romana: il vitalizio. Da Roma Ladrona a Roma tettona. Da mungere. Basta sfogliare le carte del Consiglio di Giurisdizione della Camera per vedere la metamorfosi antropologica: su 152 istanze cautelari contro la delibera taglia-vitalizi ci sono leghisti che sembrano considerare un paio d’anni al servizio del paese come il faro economico della loro vecchiaia. A guidarli, ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - ancora troppa gente in giro : oltre 50mila denunce in 7 giorni. Dagli sportivi irriducibili ai vacanzieri in Salento (Di mercoledì 6 maggio 2020) C’era una volta. E c’era la Lega dei primi anni ‘90, quando Umbertoin canottiera guidava la calata dei barbari sull’Urbe per ripulirla da vizi e mollezze. Professionisti del Nord Ovest, piccoli imprenditori del Nord Est, laboriosi lavoratori padani: solo alla Camera ne erano sbarcati 55 nel 1992 e 180 nel 1994. Ma gli anni passano, si sa, e anche iinvecchiano. E da vecchietti si guardano bene dal rinunciare al più odiato privilegio della castana: il. Datettona. Da mungere. Basta sfogliare le carte del Consiglio di Giurisdizione della Camera per vedere la metamorfosi antropologica: su 152 istanze cautelari contro la delibera taglia-vitalizi ci sonoche sembrano considerare un paio d’anni al servizio del paese come il faro economico della loro vecchiaia. A guidarli, ...

