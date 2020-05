Fase due: Fraccaro, ‘in dl maggio superbonus a 110%, svolta storica’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – ‘L’Italia deve ripartire con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo il dovere di superare questa Fase di emergenza cogliendo l’opportunità di favorire la transizione ecologica. Per questo nel decreto maggio ho proposto di inserire un superbonus pari al 110%, sia per gli interventi di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Questa misura rappresenta una svolta storica sul piano economico e culturale per il nostro Paese, che si candida a diventare un modello per le politiche di sviluppo sostenibile a livello globale”. A sottolinearlo il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che ha avanzato al proposta.‘Con questa norma – aggiunge – l’ecobonus passa dal 65 al 110%, prevedendo cioè una detrazione ... Leggi su calcioweb.eu Fase due : Fraccaro - ‘in dl maggio superbonus a 110% - svolta storica’ (2)

Fase due - Crisanti : “Otto giorni per valutare l’impatto delle nuove misure”

Fase due - Crisanti : “Otto giorni per valutare l’impatto” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – ‘L’Italia deve ripartire con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo il dovere di superare questadi emergenza cogliendo l’opportunità di favorire la transizione ecologica. Per questo nel decretoho proposto di inserire unpari al, sia per gli interventi di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Questa misura rappresenta unastorica sul piano economico e culturale per il nostro Paese, che si candida a diventare un modello per le politiche di sviluppo sostenibile a livello globale”. A sottolinearlo il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo, che ha avanzato al proposta.‘Con questa norma – aggiunge – l’ecobonus passa dal 65 al, prevedendo cioè una detrazione ...

RaiRadio2 : Ripartiamo dal verde dei prati e dall’azzurro del cielo. Perché la Fase Due sia anche un viaggio interiore. Chi rit… - alexbarbera : Per i dubbiosi della fase due, qui l’andamento della produzione industriale ad aprile: meno quarantacinque per cent… - fattoquotidiano : Fase 2, Ricciardi (Oms): “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita, bisogna re… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Nella Fase due non si può manifestare? Denunciati i partecipanti al presidio sul diritto ad abitare davanti alla Provincia… - Maddarabitti16 : RT @marioricciard18: Da leggere ?@ClaudiaMancina?: Responsabili e altruisti. Ecco chi sono quelli che indossano la mascherina ?@Linkiesta?… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase due Com è andato il primo giorno di fase due in Italia Wired Italia Fase 2 a Paderno, le nuove regole al mercato. La prova del termoscanner all’ingresso | VIDEO

Nuove regole nei mercati di Paderno Dugnano. Stamattina è partito quello di Dugnano dopo quasi due mesi di pausa a causa del coronavirus. Area ridotta, solo banchi di alimentari e ingressi contingenta ...

5 maggio I Pooh battono Padre Pio e Le Iene. Floris stacca Berlinguer e Giordano

Erano la gestione della ‘fase due’ già in corso, il destino economico e politico del Paese, l’Europa i temi affrontati nei tre talk ma anche, in parte, su Italia 1; ma c’era pure la ‘sfida’ tra i Pooh ...

Nuove regole nei mercati di Paderno Dugnano. Stamattina è partito quello di Dugnano dopo quasi due mesi di pausa a causa del coronavirus. Area ridotta, solo banchi di alimentari e ingressi contingenta ...Erano la gestione della ‘fase due’ già in corso, il destino economico e politico del Paese, l’Europa i temi affrontati nei tre talk ma anche, in parte, su Italia 1; ma c’era pure la ‘sfida’ tra i Pooh ...