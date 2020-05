Cyberpunk 2077, tra le altre cose, permetterà anche di modificare le dimensioni dei genitali del personaggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Alcuni giorni fa vi avevamo riferito di come Cyberpunk 2077, nuovo titolo di CD Projekt RED, avrebbe avuto al suo interno molto sesso, droghe e linguaggio esplicito. Ma ora l'ESRB ha rivelato la sua valutazione sul gioco e con esso arrivano molte informazioni sul contenuto. La descrizione potrebbe contenere degli spoiler, perciò se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre.Classificato M (sta per Mature), Cyberpunk 2077 includerà sangue, violenza, nudità, parolacce, sesso e droghe e alcol. Fondamentalmente tutto ciò che probabilmente ci aspettavamo dal gioco. Ma per quanto riguarda i dettagli? I giocatori saranno in grado di combattere sia gli umani che i nemici potenziati ciberneticamente. Saranno in grado di utilizzare diversi tipi di armi da fuoco e armi da mischia. Lo smembramento è presente nel gioco, e sarà anche possibile ... Leggi su eurogamer Cyberpunk 2077 : Sesso - Droga ed Editor di peni

