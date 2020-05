Coronavirus: in arrivo il test rapido sulla saliva (Di mercoledì 6 maggio 2020) Coronavirus: presto in produzione il test rapido sulla saliva Entrerà presto in produzione il test sulla saliva per la ricerca del nuovo Coronavirus sviluppato dall’università dell’Insubria con la collaborazione dell’Asst dei Sette Laghi. Nato da un’idea di Lorenzo Azzi, ricercatore di Odontoiatria, e Mauro Fasano, professore di Biochimica, il test rapido salivare può rilevare la presenza del Covid-19 in pochi minuti e potrebbe rivelarsi determinante per la gestione della cosiddetta Fase 2. Funziona più o meno come un test di gravidanza: basta applicare su una piccola striscia di carta assorbente qualche goccia di saliva diluita con un’apposita soluzione e attendere il risultato che può arrivare dai tre ai sei minuti. Se il soggetto è negativo apparirà una banda, se è positivo due. Il trucco usato dai ... Leggi su tpi Coronavirus - test sulla saliva in arrivo : risultati in 6 minuti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte incontrerà Confindustria domani mattina - in arrivo il decreto

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo In arrivo il test salivare rapido per il Coronavirus AGI - Agenzia Italia Nave ospedale, la Protezione civile nazionale ne coprirà la spesa. Ma il suo arrivo resta un mistero

Nella mattinata di giovedì 5 maggio Riccardo Riccardi conferma in Consiglio regionale l'okay ai finanziamenti che garantiranno una copertura del servizio per sei mesi. Quando l'unità arriverà e quando ...

Coronavirus, morta 45enne ricoverata per tumore e negativa a 8 tamponi

Elena Mariani, fiorentina di 45 anni, non si è mai persa d’animo lottando strenuamente contro il cancro. In piena emergenza coronavirus, la donna era ricoverata all’ospedale Careggi del capoluogo fior ...

