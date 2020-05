Barbara D’Urso durante la diretta di Pomeriggio 5 succede qualcosa di inaspettato “video

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Imbarazzo in5, alle spalle dell’inviata accadedi scioccante, un uomo si accorge delle telecamere e si cala i pantaloni mostrando il lato B!D’Urso di recente ha rilasciato un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni e ha detto di stare attraversando un periodo difficile. La conduttrice al momento è lontana dai suoi figli Giammauro ed Emanuele e quindi non la sta prendendo molto bene. Anche se ogni giorno è allegra e appare serena nelle sue conduzioni in realtà il suo cuore è altrove. Uno dei suoi figli abita a Roma e quindi non può vederlo, l’altro invece sta nelle sue vicinanze. Il fatto di non poter vedere l’altro figlio la mette un po’in agitazione e capita spesso che quando ne parla si commuove. Anche se lavora tanto ed è comunque sempre impegnata, tuttavia il fatto di non ...