Adele trasformata con 30 kg in meno, fan impazziti sui social (Di mercoledì 6 maggio 2020) Oggi in tutto il mondo Adele è andata in tendenza su Twitter ed è stata al centro delle discussioni nei principali social network. Non per un nuovo singolo, ma bensì per la notevole trasformazione che ha portato la cantante britannica ad esibire sul suo profilo Instagram un fisico da urlo. Adele ha festeggiato lo scorso 5 maggio i 32 anni e oggi ha voluto ringraziare i fan con una foto, in cui è evidente come il suo corpo sia notevolmente cambiato. Ecco il testo del suo messaggio sui social network: “Grazie per l’amore che mi avete dato nel giorno del mio compleanno. Spero che stiate bene in questo periodo così folle! Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e lavoratori che ci permettono di rimanere al sicuro mentre rischiano continuamente la vita. Siete davvero i nostri angeli custodi”. Adele ha perso 30 kg ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Oggi in tutto il mondoè andata in tendenza su Twitter ed è stata al centro delle discussioni nei principalinetwork. Non per un nuovo singolo, ma bensì per la notevole trasformazione che ha portato la cantante britannica ad esibire sul suo profilo Instagram un fisico da urlo.ha festeggiato lo scorso 5 maggio i 32 anni e oggi ha voluto ringraziare i fan con una foto, in cui è evidente come il suo corpo sia notevolmente cambiato. Ecco il testo del suo messaggio suinetwork: “Grazie per l’amore che mi avete dato nel giorno del mio compleanno. Spero che stiate bene in questo periodo così folle! Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e lavoratori che ci permettono di rimanere al sicuro mentre rischiano continuamente la vita. Siete davvero i nostri angeli custodi”.ha perso 30 kg ...

