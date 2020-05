Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 maggio 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno italiano mostrato grande senso di responsabilità Siamo al primo passo ma non si deve dimenticare che la strada è ancora lunga lo dice il premier Giuseppe Conte intervistato da affaritaliani.it Che aggiunge di non ignora le richieste di Alcune regioni per anticipare l’apertura di qualche attività che assicurare che sei al lavoro per questo fino alla 17 maggio saranno in vigore le regole dell’ultimo dpcm di ogni giorno vengono monitorati da txt prenderti mostra anche fiducioso su quanto sopra fare l’Europa e ci sta lavorando al piano Export per rilanciare le imprese italiane difendere il made in Italy e quanto sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio spiegando che dopo il punto con il mondo industriale adesso si stanno sfilando i ...