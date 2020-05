Serie A femminile | Stendardo | «3 soluzioni per aumentare le entrate»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Guglielmoparla dellae delle possibiliperi numeri e la visibilità Secondo Guglielmoci sono 3peri numeri e la visibilità del calcio. L’ex calciatore e avvocato, a Calcionews24, ne parla così. «Dobbiamo trovare delle coperture finanziare ed economiche per attuale queste riforme. Per passare dalle parole ai fatti occorrono sponsorizzazioni, occorre avere più visibilità. I punti sono tre: le agevolazioni fiscali e gli sgravi contributivi sono il primo passo, e mi riferisco anche ai crediti di imposta che potrebbero essere una misura favorevole. Un’altra misura importante sarebbe l’1% dalle scommesse, dove il calcio avrebbe il diritto d’autore. Eliminare per un periodo il divieto di betting, soprattutto in un momento particolare come ...