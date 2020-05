Senago | parrucchiera aperta due volte | multa anche alla cliente

(Di martedì 5 maggio 2020) Aunaè stata trovata per la seconda volta dagli agenti di Polizia locale intenta ad esercitare la sua attività in negozio. E per la seconda volta la Polizia Locale le ha elevato una salata sanzione, questa volta da 800 euro. Una somma non certo irrisoria che si aggiunge ai 400 del primo … L'articolodueproviene da Il Notiziario.

