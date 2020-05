Pagliacci e incompetenti L' ira di Pechino sugli Usa

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Gaia Cesare L'affondo: "Trump pensa alle elezioni, noi a salvare vite". Assist dell'Oms: "Pandemia di origine animale" «Coppia dibugiardi». Volano parole pesanti, un'escalation verbale senza precedenti dalla Cina agli Stati Uniti nella nuova Guerra Fredda per il dominio economico e geopolitico del mondo che si gioca sui cadaveri, a oggi 250mila vittime ufficiali nel mondo per coronavirus. E apre scenari catastrofici. Secondo la Reuters, che cita un rapporto che sarebbe stato presentato a Xi Jinping il mese scorso, dell'Istituto cinese per la relazioni internazionali contemporanee, un think tank che fa capo al ministero della Sicurezza di Stato, l'intelligence cinese avrebbe allertato il presidente sulla possibilità addirittura di uno scontro armato diretto con gli Stati Uniti. Nel dossier si sottolinea come la pandemia abbia alimentato il ...