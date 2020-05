Luca Zaia | Io premier? Un incubo Sondaggi? Lasciatemi fuori da manfrine

repubblica : Luca Zaia secondo il Financial Times: 'Astro nascente della Lega che offusca Salvini' [di MONICA RUBINO] [aggiornam… - a_padellaro : In attesa che Maurizio Crozza ci proponga uno dei suoi faccia a faccia tra Vincenzo De Luca e Vittorio Feltri, sul… - LegaSalvini : 'Luca Zaia è un amico, un leghista, è stato un grande ministro ed è un grande governatore. Per me è motivo di gioia… - Simozinza : RT @LegaSalvini: 'Luca Zaia è un amico, un leghista, è stato un grande ministro ed è un grande governatore. Per me è motivo di gioia e orgo… - medicojunghiano : RT @janavel7: Luca Zaia secondo il Financial Times: 'Astro nascente della Lega che offusca Salvini'. Insomma, Salvini è finito nel buco ner… -

Luca Zaia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Luca Zaia