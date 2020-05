Lo studio choc ribalta la Fase 2: "Rischio valanga di vittime" (Di martedì 5 maggio 2020) Alessandro Ferro L'Imperial College di Londra ha disegnato due scenari volutamente pessimistici per mettere in guardia l'Italia dai rischi della Fase 2 se ci sarà troppo "relax" e non verrano attutate le misure necessarie a contenere il virus: si avrebbero fra 3mila e 23mila morti in più. Intanto, gli inglesi hanno già toppato la prima profezia, i sei milioni di positivi a fine marzo Mantenere alta la soglia d'attenzione o si rischiano scenari definiti "apocalittici". È la profezia dell'Imperial College di Londra (facciamo i debiti scongiuri) sui rischi che corre l'Italia in Fase 2 se dovesse esserci un "rilassamento" generale. Secondo lo studio, anche solo un ritorno del 20% ai livelli di mobilità pre-quarantena potrebbe causare un aumento dei decessi molto maggiore di quanto si sia verificato nell’attuale ondata. Fondamentale ... Leggi su ilgiornale Lo studio choc : “L’Italia avrà una seconda ondata di Coronavirus ancora più violenta”

“Lockdown non ha fermato epidemia coronavirus”/ Studio choc : “Nessuna vita salvata”

Coronavirus - lo studio choc Usa : “Durerà altri 18-24 mesi” (Di martedì 5 maggio 2020) Alessandro Ferro L'Imperial College di Londra ha disegnato due scenari volutamente pessimistici per mettere in guardia l'Italia dai rischi della2 se ci sarà troppo "relax" e non verrano attutate le misure necessarie a contenere il virus: si avrebbero fra 3mila e 23mila morti in più. Intanto, gli inglesi hanno già toppato la prima profezia, i sei milioni di positivi a fine marzo Mantenere alta la soglia d'attenzione o si rischiano scenari definiti "apocalittici". È la profezia dell'Imperial College di Londra (facciamo i debiti scongiuri) sui rischi che corre l'Italia in2 se dovesse esserci un "rilassamento" generale. Secondo lo, anche solo un ritorno del 20% ai livelli di mobilità pre-quarantena potrebbe causare un aumento dei decessi molto maggiore di quanto si sia verificato nell’attuale ondata. Fondamentale ...

zazoomnews : Lo studio choc: “L’Italia avrà una seconda ondata di Coronavirus ancora più violenta” - #studio #choc: #“L’Italia… - zazoomblog : Lo studio choc: “L’Italia avrà una seconda ondata di Coronavirus ancora più violenta” - #studio #choc: #“L’Italia… - infoitsalute : Coronavirus, lo studio choc Usa: “Durerà altri 18-24 mesi” - infoitestero : Coronavirus in Gran Bretagna, lo studio choc: «Un ospedalizzato su tre muore, è letale come ebola» - Il… - infoitsalute : “Lockdown non ha fermato epidemia coronavirus”/ Studio choc: “Nessuna vita salvata” -

Ultime Notizie dalla rete : studio choc Germania, lo studio choc: "Contagiate 1,8 milioni di persone" L'Unione Sarda.it Lo studio choc ribalta la Fase 2: "Rischio valanga di vittime"

Scienza e Tecnologia - L'Imperial College di Londra ha disegnato due scenari volutamente pessimistici per mettere in guardia l'Italia dai rischi della Fase 2 se ci sarà troppo "relax" e non verrano at ...

“Fase 2 in Italia prematura, troppi rischi”, lo dice uno studio cinese

16:11VIDEO | "Fase 2", si torna al caffè e cornetto (da asporto) al bar: "Clienti felici, guadagni irrisori" 16:11Incendio a Misilmeri, abitazioni minacciate dalle fiamme: canadair in azione 16:11Fune ...

Scienza e Tecnologia - L'Imperial College di Londra ha disegnato due scenari volutamente pessimistici per mettere in guardia l'Italia dai rischi della Fase 2 se ci sarà troppo "relax" e non verrano at ...16:11VIDEO | "Fase 2", si torna al caffè e cornetto (da asporto) al bar: "Clienti felici, guadagni irrisori" 16:11Incendio a Misilmeri, abitazioni minacciate dalle fiamme: canadair in azione 16:11Fune ...