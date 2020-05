La storia di Hiannick Kamba: dichiarato morto, “resuscitato” 4 anni dopo (Di martedì 5 maggio 2020) Una storia che ha del clamoroso: l’ex-calciatore dello Schalke 04, Hiannick Kamba, dichiarato morto nel 2016, è stato ritrovato vivo in Germania In Germania rimbalza con forza la storia di Hiannick Kamba, ex-calciatore nelle giovanili dello Schalke 04 nonché compagno di Manuel Neuer, prima del suo passaggio al Bayern Monaco. Nel 2016, Kamba viene dichiarato morto a causa di un incidente stradale mentre si trovava in Congo, suo paese d’origine. A distanza di 4 anni, come spiega la Bild, il congolese è stato “ritrovato” vivo e sano nei panni di un’elettricista nell’ambiente tedesco. L’assurda storia è stata raccontata dal quotidiano ed è diventata virale in pochissimo tempo. All’epoca dei fatti, Kamba, 29enne, nel corso un viaggio con amici in Congo, vennero perse le sue tracce e l’ex moglie – ... Leggi su zon (Di martedì 5 maggio 2020) Unache ha del clamoroso: l’ex-calciatore dello Schalke 04,nel 2016, è stato ritrovato vivo in Germania In Germania rimbalza con forza ladi, ex-calciatore nelle giovanili dello Schalke 04 nonché compagno di Manuel Neuer, prima del suo passaggio al Bayern Monaco. Nel 2016,vienea causa di un incidente stradale mentre si trovava in Congo, suo paese d’origine. A distanza di 4, come spiega la Bild, il congolese è stato “ritrovato” vivo e sano nei pdi un’elettricista nell’ambiente tedesco. L’assurdaè stata raccontata dal quotidiano ed è diventata virale in pochissimo tempo. All’epoca dei fatti,, 29enne, nel corso un viaggio con amici in Congo, vennero perse le sue tracce e l’ex moglie – ...

cn1926it : #Kamba è vivo, la strana storia dell’ex calciatore ‘morto’ 4 anni fa - Ilarioforjuve : L’ex calciatore Kamba è vivo, la sua morte era una truffa: la storia - LuigiBicoque : RT @Eurosport_IT: Quattro anni fa è stato dichiarato morto in un incidente stradale. Oggi invece... è vivo e fa l'elettricista, la storia… - MsaedRM : RT @Eurosport_IT: Quattro anni fa è stato dichiarato morto in un incidente stradale. Oggi invece... è vivo e fa l'elettricista, la storia… - GPeppe34N : RT @Eurosport_IT: Quattro anni fa è stato dichiarato morto in un incidente stradale. Oggi invece... è vivo e fa l'elettricista, la storia… -