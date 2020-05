Indebitarsi molto coperti dalla Bce (Di martedì 5 maggio 2020) Il vero nodo della discussione di queste settimane sul Recovery Fund e sugli altri strumenti europei è costituito dal tema delle risorse. Sembra davvero difficile pensare infatti che possa essere finanziato con un sensibile incremento del bilancio comunitario, a partire dall’inizio del prossimo anno, perché rintracciare le garanzie di 2000 miliardi di euro dai contributi dei singoli Stati risulta molto complicato. Solo la Germania sarebbe nelle condizioni di sostenere una quota decisamente più pesante, magari coprendola con l’emissione di propri titoli; per molti altri, a cominciare dall’Italia, sarebbe necessaria una maggiore, e impraticabile pressione fiscale o una drastica, altrettanto impensabile, riduzione delle spese. D’altra parte, lo stesso collocamento dei bond del Recovery Fund non è così scontato, dal momento che ... Leggi su iltirreno.gelocal Indebitarsi molto coperti dalla Bce

