Il virus rallenta ancora | i dati del 5 maggio 2020

(Di martedì 5 maggio 2020) Corona, idel 5in Italia, prosegue il calo dei pazienti in terapia intensiva. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronasul nostro territorio, a oggi, 5, il totale delle persone che hanno contratto ilè 213.013, con un incremento rispetto a ieri di 1.075 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 98.467, con una decrescita di 1.513 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.427 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 52 pazienti rispetto a ieri. 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. 80.770 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 236 e portano il totale a 29.315. Il numero complessivo dei ...