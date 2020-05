Gli stranieri se ne infischiano dei divieti: scene di follia a Torino. Le immagini della maxi rissa (gallery) (Di martedì 5 maggio 2020) Si va verso l’adozione di misure speciali per garantire la sicurezza dei cittadini del quartiere Aurora di Torino. Nel corso del lockdown in zona si sono verificati diversi momenti di tensione provocati da stranieri. L’ultimo l’altro giorno, quando, ancora prima della fine dei divieti, in strada si è scatenata una maxi rissa che ha portato poi alla denuncia di due ghanesi e un marocchino. La saldatura tra stranieri e anarchici La lite, della quale restano da chiarire le cause, ha visto il coinvolgimento di molte decine di persone. Nelle scorse settimane il quartiere era già stato teatro di proteste e disordini in violazione delle misure di sicurezza per il Covid-19. In particolare, il 19 aprile uno scippo ai danni di un anziano, per il quale erano stati fermati due marocchini, ha sobillato gli anarchici, che oltre a tentare di ostacolare ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - via libera per la Juventus che richiama gli stranieri in Italia : problemi per Ronaldo

