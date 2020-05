Fedez: “Una volta ho litigato con Chiara per colpa del Bilderberg. L’avevano invitata, le ho detto di non andare” (Di martedì 5 maggio 2020) Chiara Ferragni non parteciperà a una delle prossime riunioni del Gruppo Bilderberg, nonostante l’influencer (la più famosa italiana) abbia ricevuto un invito. È stato proprio Fedez, suo marito, a raccontare del rifiuto della moglie: “Una volta ho litigato con Chiara per colpa del Bilderberg. L’avevano invitata e io le ho detto di non andare. Mi sembra una di quelle cose verso cui io sono contro, un circolo elitario dove persone si scambiano confidenze. Non è un posto dove si tramano le cose brutte del mondo, però ci sono anche dei gran banchieri e delle grandi personalità”, ha raccontato su Twitch durante una live sul canale di Homyatol. Il Gruppo Bilderberg, com’è noto, raduna le cosiddette “super elite”, ovvero i grandi banchieri, i politici di altissimo livello, i numeri uno ... Leggi su ilfattoquotidiano Fedez attacca Tiziano Ferro : “Una polemica senza senso” (Di martedì 5 maggio 2020)Ferragni non parteciperà a una delle prossime riunioni del Gruppo, nonostante l’influencer (la più famosa italiana) abbia ricevuto un invito. È stato proprio, suo marito, a raccontare del rifiuto della moglie: “Unahoconperdel. L’avevanoe io le ho detto di non andare. Mi sembra una di quelle cose verso cui io sono contro, un circolo elitario dove persone si scambiano confidenze. Non è un posto dove si tramano le cose brutte del mondo, però ci sono anche dei gran banchieri e delle grandi personalità”, ha raccontato su Twitch durante una live sul canale di Homyatol. Il Gruppo, com’è noto, raduna le cosiddette “super elite”, ovvero i grandi banchieri, i politici di altissimo livello, i numeri uno ...

