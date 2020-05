Fauci | “Nessuna prova che il virus sia stato creato in laboratorio”

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 maggio 2020) “Non ci sono prove scientifiche che il coronasiain laboratorio”. Lo ha detto Anthony, membro della task force della Casa Bianca per l’emergenza Covid-19, in un’intervista a National Geographic.è intervenuto sulla vicenda dopo le critiche del presidente Donald Trump e del segretario diMike Pompeo rivolte alle autorità cinesi, accusate di averilnel laboratorio di Wuhan e di aver nascosto informazioni sulle sue origini. Non è la prima volta in questi due mesi di crisi chesmentisce le parole del presidente.ritiene che la tesi, sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, che ilsia nato in natura. “Se si guarda all’evoluzione delnei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso, l’evidenza scientifica è ...