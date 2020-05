Corte costituzionale tedesca: PSPP della BCE leciti ma con verifica (Di martedì 5 maggio 2020) di Roberto Paternicò - Con il programma PSPP (Public Sector Purchase Programme), la BCE (Banca Centrale europea) ha avviato un importante acquisto temporaneo di titoli pubblici dei Paesi UE che, al di là della stabilizzazione dei prezzi, riduce, nella sostanza, la pressione del debito pubblico derivante dallo shock da Covid-19 e sostiene l'economia in questa delicata fase. Una sorta di monetizzazione, di fatto, del debito che genera, sempre, problemi nella UE (in particolare modo per Germania, Olanda e simili) soprattutto, se un domani si pensasse, addirittura, all'azzeramento di una parte o di tutto il debito acquistato dalla BCE. La sentenza della Corte costituzionale tedescaGli aspetti salienti della decisione della Corte costituzionale tedescaIl PSPPConsiderazioni chiave della Corte co... Leggi su studiocataldi Qe - la Corte costituzionale tedesca dà 3 mesi di tempo alla Bce : ecco cosa significa per l’Italia. L’analisi

Cosa ha davvero deciso la Corte costituzionale tedesca sul quantitative easing

La corte costituzionale tedesca fa lo sgambetto alla Bce. Alla Germania tutto è permesso (Di martedì 5 maggio 2020) di Roberto Paternicò - Con il programma(Public Sector Purchase Programme), la BCE (Banca Centrale europea) ha avviato un importante acquisto temporaneo di titoli pubblici dei Paesi UE che, al di làstabilizzazione dei prezzi, riduce, nella sostanza, la pressione del debito pubblico derivante dallo shock da Covid-19 e sostiene l'economia in questa delicata fase. Una sorta di monetizzazione, di fatto, del debito che genera, sempre, problemi nella UE (in particolare modo per Germania, Olanda e simili) soprattutto, se un domani si pensasse, addirittura, all'azzeramento di una parte o di tutto il debito acquistato dalla BCE. La sentenzaGli aspetti salientidecisioneIlConsiderazioni chiaveco...

borghi_claudio : Ecco la riga più importante di tutta la sentenza di Karlsruhe La Corte Costituzionale tedesca dice che la Corte di… - StefanoFassina : In emergenza #COVID19 la Corte Costituzionale tedesca oggi intima a già timida @Bce inversione a U, quindi politich… - PediciniM5S : La Corte costituzionale tedesca ha dato 3 mesi alla #BCE per fare i compiti a casa. Ma vi rendete conto con chi sia… - BlancStefan : RT @AntonioSocci1: La sentenza di oggi della Corte Costituzionale tedesca pare un perfetto esempio di sovranismo. Il problema non è dei ted… - sicampeggia : RT @AntonelloZedda: ?? Karlsruhe BCE e Unione Europea appese alla Corte costituzionale federale Tedesca #direttastreaming ore 2??2?? Con @gi… -