Cortana si aggiorna | supporto per l’italiano Insider

(Di martedì 5 maggio 2020) La nuova versione didi Windows 10 May 2020 Update si è da pocota per tutti gli utentiintroducendo ilall’italiano. Novità in questa versioneora supporta l’italiano e nella nostra lingua supporta solo un numero limitato di funzionalità. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diè numerata 2.2004.22762.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store per tutti gli utentiche utilizzano Windows 10 2004 o build in anteprima successive. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Link Microsoft Store

HTNOVO : RT @HTNOVO: Adesso #Cortana si aggiorna direttamente dall'#app - HTNOVO : Adesso #Cortana si aggiorna direttamente dall'#app - HTNOVO : RT @HTNOVO: #Cortana - Beta si aggiorna in #Windows10 Versione 2004 con novità - HTNOVO : #Cortana - Beta si aggiorna in #Windows10 Versione 2004 con novità -

Ultime Notizie dalla rete : Cortana aggiorna

Libero Tecnologia

Breve comunicato per segnalarvi l’arrivo, nei prossimi giorni, di una nuova funzionalità per l’applicazione Cortana (Beta) per Windows 10, disponibile da qualche giorno anche in Italia (al momento per ...Ecco le principali novità di Windows 10 versione 2004, feature update che è già disponibile in versione RTM e che Microsoft rilascerà nella sua veste finale durante il mese di maggio. L'aggiornamento ...