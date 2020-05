Borsa elettrica, prezzi dell’energia ai minimi storici (GME) (Di martedì 5 maggio 2020) (TeleBorsa) – Scende il prezzo dell’elettricità alla Borsa elettrica, nella settimana che va da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio. Il prezzo medio di acquisto è calato a 20,28 euro/MWh in contrazione del 21,6% rispetto a quello della settimana precedente. E’ quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell’organizzazione e della gestione del mercato elettrico. Sempre secondo le rilevazioni, scivolano anche i volumi di energia elettrica scambiati in Borsa, che vedono un decremento dello 0,4% a 3,2 milioni di MWh e la liquidità del mercato che si attesta al 73% (-0,5 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, ovunque in diminuzione, sono variati tra 15,53 euro a MWh della Sardegna e 22,09 euro a MWh della Sicilia. Leggi su quifinanza Borsa elettrica - prezzi dell’energia in aumento (GME)

