Becoming, un ritratto (troppo) politically correct di Michelle Obama

Michelle Obama è una leader carismatica e una donna che sa ispirare. Lo mostra bene il documentario Becoming, da domani su Netflix. La regista Nadia Hallgren racconta l'ex First Lady partendo dal tour promozionale del suo libro, dal cui titolo è tratto il film, in 34 città americane. Ogni presentazione è uno show, un bagno di folla a cui Michelle si dona volentieri, fermandosi a firmare copie, a parlare con i lettori, a incitare i giovanissimi. Insiste molto sulla sua voglia di continuare lavorare, oggi che ha superato la soglia dei sessant'anni, con le nuove generazioni, le ricordano quando lei stessa era una ragazza desiderosa di farsi strada nel mondo, uscita da Princeton e poi da Harvard con il massimo dei voti e con un bagaglio di esperienze che comprendeva la discriminazione. Come quella volta che la madre di una sua compagna di college mal

Su Netflix, il documentario sulla ex first lady mentre in tour promuove l'omonimo libro. Amata e popolare, difficile non parlare di lei positivamente. A volte col rischio di risultare un po' ...

All'uscita della sua autobiografia Michelle Obama si è imbarcata in un tour promozionale che ha toccato 34 città degli Stati Uniti, partecipando a incontri di fronte a platee oceaniche e moderati da p ...

