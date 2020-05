Bce | Consulta Germania fa rilievi a acquisti bond ma non li boccia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 maggio 2020) Peggior pericolo scampato ma anche problemi insidiosi dalla Corte Costituzionale della, sui piani didi titoli di Stato della Bce. Non c'è stata unatura secca, che avrebbe potuto innescare brutali reazioni sui mercati. Da un lato, infatti, i giudici costituzionali tedeschi hanno respinto una delle argomentazioni chiave dei ricorrenti, riportando in una attesissima sentenza di "non aver riscontrato violazioni della regola del non finanziamento monetario dei Bilanci degli Stati" nei programmi dell'istituzione monetaria comunitaria. Peraltro, l'Alta Corte tedesca puntualizza che la sentenza di oggi non riguarda le misure di emergenza prese da Bce e Ue nelle passate settimane contro la pandemia di coronavirus.Al tempo stesso, nel comunicato sulla decisione i togati teutonici parlano di "violazioni" da parte del governo tedesco per non avere adeguatamente ...