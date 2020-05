Bari, la coda di macchine per il McDonald’s è infinita e l’automobilista si infuria (in dialetto): “Voi non siete normali” (Di martedì 5 maggio 2020) Con la fase 2 è possibile beneficiare del servizio d’asporto di quei bar e ristoranti che si sono organizzati per effettuarlo. Non fa eccezione uno dei principali fast food, il McDonald’s. Nel video, decine e decine di persone, a bordo delle proprie auto, sono in fila per il proprio turno al McDonald’s del quartiere San Paolo di Bari. Un automobilista, evidentemente non interessato agli hamburger, riprende col telefono la lunghissima fila di macchine e in dialetto commenta quanto sta vendendo. Per concludere con un “voi non siete normali”. Video Facebook/Quartiere San Paolo L'articolo Bari, la coda di macchine per il McDonald’s è infinita e l’automobilista si infuria (in dialetto): “Voi non siete normali” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus fase due : Bari ripiomba nel traffico - auto in coda sulla tangenziale e sulla statale 100.

