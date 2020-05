Arcuri | Immuni arriverà a fine maggio | ma senza tamponi non basterà

(Di martedì 5 maggio 2020) Il commissario all'emergenza in audizione in Commissione Trasporti alla Camera: “Non ho avuto alcun ruolo nella scelta dell’app”

LileStarseed : 05/05/2020 #Copasir Perché il ministro #Pisano ha scelto #Immuni, l'app di Bending Spoons, invece di considerare… - Mafara72 : RT @ItalianPolitics: La questione vera: perché il Governo ha il pepe al *** sull'app 'Immuni' se poi neanche ci sono gli organi preposti ch… - saletthacarlo : RT @lucianocapone: 'Caro Presidente, il Gruppo di lavoro ha indicato nella soluzione Immuni quella più rispondente alle necessità'. Nella l… - Trading_Methods : RT @ItalianPolitics: La questione vera: perché il Governo ha il pepe al *** sull'app 'Immuni' se poi neanche ci sono gli organi preposti ch… - AgenziaVISTA : App Immuni, Arcuri: “Faremo procedura competitiva per help desk e call center” -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri Immuni

Roma, 5 mag. (askanews) - In audizione alla commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera il commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid, Domenico Arcuri ha sottolin ...La App ‘Immuni’ per il contact tracing dovrebbe essere pronta per la fine di maggio. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in audizione alla Commissione Trasporti e telecomunicazi ...