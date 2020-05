Anomalia INPS con email su IBAN errato per bonus 600 euro oggi 5 maggio (Di martedì 5 maggio 2020) Un altro capitolo per la lunga telenovela relativa alla ricezione del bonus 600 euro da INPS. In queste ore, infatti, un elevato numero di utenti che hanno presentato la domanda sta ricevendo una strana email, in arrivo anche oggi 5 maggio. Proprio nel giorno in cui dovrebbero partire i pagamenti per diverse persone che da giorni vedono la domanda "accolta", almeno stando alle notizie che ho avuto modo di condividere con voi nella giornata di ieri. Una strana email INPS sull'IBAN per il bonus 600 euro La novità del giorno, a quanto pare molto diffusa stando a quanto raccolto nella pagina Twitter ufficiale di INPS, consiste nel fatto che in tanti abbiano ricevuto un nuovo messaggio email che getta nuove ombre sulla questione IBAN. Anche in riferimento a coloro che hanno superato il primo step per l'accettazione della propria domanda sul bonus 600 euro. Questo quanto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 maggio 2020) Un altro capitolo per la lunga telenovela relativa alla ricezione del600da. In queste ore, infatti, un elevato numero di utenti che hanno presentato la domanda sta ricevendo una strana, in arrivo anche. Proprio nel giorno in cui dovrebbero partire i pagamenti per diverse persone che da giorni vedono la domanda "accolta", almeno stando alle notizie che ho avuto modo di condividere con voi nella giornata di ieri. Una stranasull'per il600La novità del giorno, a quanto pare molto diffusa stando a quanto raccolto nella pagina Twitter ufficiale di, consiste nel fatto che in tanti abbiano ricevuto un nuovo messaggioche getta nuove ombre sulla questione. Anche in riferimento a coloro che hanno superato il primo step per l'accettazione della propria domanda sul600. Questo quanto ...

SergioGridelli : @Edlira87146450 @anna79180572 @Andrea_Stamponi @mimandaRai3 @INPS_it @salvosottile @RaiTre Anche a me stessa cosa.… - Raffael48150803 : Al posto di fare dirette su Twitter e spettacolo in TV c'è una ANOMALIA sul sito INPS il STATO DI PAGAMENTO E DO… - Vanessa45485756 : @AlessiaVenture4 All’interno dell’area my inps, in risposta a una delle tante domande di chiarimento. Oggi mi è sta… - AlessiaVenture4 : @fabioti87 @INPS_it Se tornibnei pagamenti e poi di nuovo nelle domande presentate la seconda volta la vedi. Anomalia del software - simona18329036 : @Livia75486491 A quanto ho capito è una macchina che valuta le domande quindi se c’è qualche anomalia poi non so co… -

Ultime Notizie dalla rete : Anomalia INPS Anomalia INPS con email su IBAN errato per bonus 600 euro oggi 5 maggio OptiMagazine Il Gemelli attiva il Fondo di integrazione salariale per alcuni dipendenti, Cobas sul piede di guerra: “Un’aberrazione”

Anche il Gemelli Molise ha attivato il Fondo d’Integrazione Salariale (Fis), strumento messo a disposizione dal Governo per contrastare l’emergenza Covid. “L’impatto – dicono dalla struttura di Monte ...

Bonus Inps, beffa per gli autonomi: “Uno su cinque non è stato pagato

Appignano (Macerata), 23 aprile 2020 – I l marito ha ricevuto il bonus da 600 euro previsto dl governo con il decreto Cura Italia, mentre la domanda della moglie è ancora in sospeso, "giacente". Pur e ...

Anche il Gemelli Molise ha attivato il Fondo d’Integrazione Salariale (Fis), strumento messo a disposizione dal Governo per contrastare l’emergenza Covid. “L’impatto – dicono dalla struttura di Monte ...Appignano (Macerata), 23 aprile 2020 – I l marito ha ricevuto il bonus da 600 euro previsto dl governo con il decreto Cura Italia, mentre la domanda della moglie è ancora in sospeso, "giacente". Pur e ...