Agropoli, il sindaco Coppola revoca ordinanze di limitazioni: novità sul cimitero (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola ha firmato una nuova ordinanza, per revocare e modificare disposizioni precedentemente operate. In particolare, a partire da oggi, sono state eliminate le barriere stradali fisse su alcuni percorsi di accesso secondari alla città e sono state revocate le disposizioni per la spesa che contingentavano le uscite settimanali. Da oggi non ci sono più limitazioni sulle uscite per gli acquisti che venivano registrate attraverso la tessera sanitaria. Inoltre, l’ingresso al cimitero sarà esteso non più a solo dieci, ma a venti persone. Le visite dovranno comunque avvenire dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 12, solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero Info-Covid 388-1825945. L'articolo Agropoli, il sindaco Coppola revoca ordinanze di ... Leggi su anteprima24 Agropoli : ecco la proposta del sindaco Coppola per il “suo” ospedale (VIDEO)

