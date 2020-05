Wuhan, la pista che porta fino in Francia. Questa è la signora dei pipistrelli: una "strana coincidenza" in laboratorio (Di lunedì 4 maggio 2020) Il coronavirus nato in un laboratorio di Wuhan e uscito per errore? Secondo le autorità e i servizi segreti americani, l'origine della pandemia è Questa e porterebbe direttamente a Shi Zhengli, virologa incaricata di condurre le sperimentazioni sui pipistrelli proprio nel laboratorio di Wuhan e per questo diventata famosa nel mondo con il nome in codice Bat Woman. Secondo la Stampa, negli Usa si sospetta su molti suoi rapporti internazionali, a cominciare da quello con il laboratorio dell'Università del Texas che avrebbe ricevuto "donazioni, finanziamenti e regali proprio dall'Istituto di virologia a cui fa capo Bat Woman senza denunciarli come prevede la legge". Ma il cuore dell'inchiesta è soprattutto quello che conduce dalla professoressa Shi Zhengli alla Francia, via partito comunista cinese. L'ateneo della ricercatrice ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Il coronavirus nato in un laboratorio die uscito per errore? Secondo le autorità e i servizi segreti americani, l'origine della pandemiae porterebbe direttamente a Shi Zhengli, virologa incaricata di condurre le sperimentazioni suiproprio nel laboratorio die per questo diventata famosa nel mondo con il nome in codice Bat Woman. Secondo la Stampa, negli Usa si sospetta su molti suoi rapporti internazionali, a cominciare da quello con il laboratorio dell'Università del Texas che avrebbe ricevuto "donazioni, finanziamenti e regali proprio dall'Istituto di virologia a cui fa capo Bat Woman senza denunciarli come prevede la legge". Ma il cuore dell'inchiesta; soprattutto quello che conduce dalla professoressa Shi Zhengli alla, via partito comunista cinese. L'ateneo della ricercatrice ...

