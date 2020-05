Ue e aiuti di Stato, alla Germania la fetta più grossa (Di lunedì 4 maggio 2020) La Commissione Europea ha autorizzato circa 1.900 miliardi di aiuti di Stato da parte dei paesi membri per sostenere le imprese. Un intervento che segue la sospensione del Patto di Stabilità e che facilita, specie sul piano burocratico, lo sblocco degli aiuti. “Tutti gli aiuti di Stato approvati sono stati necessari e proporzionati per sostenere le imprese” – spiega un portavoce. “Tuttavia, vi sono enormi differenze nell’ ammontare degli aiuti concessi dagli Stati membri, che sembrano proporzionati alle disponibilità di finanza pubblica che ciascun Paese ha e alla dimensione delle rispettive economie”. E qui casca l’asino, perché dei 1.900 miliardi di cui sopra, ben il 52% andrà ad aziende tedesche. Parecchio staccate appaiono Italia e Francia con il 17% degli aiuti autorizzati, 320 miliardi circa ciascuna. E poi gli ... Leggi su quifinanza Coronavirus - ultime notizie : AirFrance : via libera Ue a 7 miliardi di aiuti di stato. Ft - per vaccino servono almeno 20 miliardi di dollari . Usa - 67.674 vittime

