Spadafora ignora i presidenti di calcio e punta sullo sport di base | nel Decreto Maggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Schiaffi ai ricchi del pallone, soldi ai lavoratori dellodi. Una pioggia di soldi. Potrebbe sintetizzarsi così la linea del ministro Vincenzo, che tanto sta facendo accapigliare gli appassionati dial punto da trasformare la ripresa della Serie A in un caso politico. E si concretizza nelle primissime bozze del “”, il maxi-provvedimento che prevede uno stanziamento di 55 miliardi di euro per sostenere l’economia nell’emergenza Coronavirus. Per lo, per ora, c’è il rinnovo del bonus da 600 euro per i collaboratoriivi. Una misura annunciata e prevista. Quello che non era previsto è che le risorse fossero addirittura quintuplicate: in arrivo altri 220 milioni di euro., del resto, non smette di ripeterlo: “Sono il ministro dello, non del”, ...