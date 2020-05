Roma | sfida all' Inter per un esterno argentino dello Sporting Lisbona | tutti i dettagli

(Di lunedì 4 maggio 2020) Spunta un nome nuovo per quanto riguarda il mercato della. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com i giallorossi in vista della prossima stagione avrebbero messo gli occhi su Marcos Acuña,sinistrodi proprietà. Classe 1991,mancino a tutta fascia, Acuña va ad aggiungersi a Cristiano Biraghi dell'e Junior Firpo del Barcellona nella lista di giocatori nel mirino dellache andranno ad alternarsi e poi a sostituire...

sportli26181512 : Roma, sfida all'Inter per Acuna: La Roma guarda al futuro e cerca l'erede di Kolarov. I giallorossi sarebbero...… - milano20126 : @florianabulfon @espressonline oronavirus è iniziata. Nella sfida hanno un ruolo anche realtà italiane. Alcune, qua… - PMO_W : 'Roma colonia della Sardegna', esperto sfida la storia - lillytrav965 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - 'Roma colonia sarda': il libro di Bartolomeo Porcheddu che sfida la storia - contribuenti : 'Roma colonia della Sardegna', esperto sfida la storia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sfida

Agenzia ANSA

Ha festeggiato il primo compleanno qualche giorno fa. Era il 29 aprile del 2019 infatti quando Maurizio Monteverdi insieme con Filippo Peschiera rilevava, con un’operazione di buy-out, la storica soci ...ROMA, 04 MAG - Il Giro d'Italia di ciclismo si sposta in Piemonte e sconfina in Francia. Si tratta 'solo' dell'ormai consolidato appuntamento virtuale, messo in piedi per coinvolgere il più possibile ...