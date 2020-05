Prima o poi mi sposo, Matthew McConaughey a Jennifer Lopez: "Tu sei più che abbastanza" (Di lunedì 4 maggio 2020) Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ricordano i bei momenti sul set di Prima o poi mi sposo, e l'attore riserva parole affettuose alla collega di set. Jennifer Lopez e Matthew McConaughey rievocano l'esperienza sul set di Prima o poi mi sposo auspicando di ripeterla presto. La Lopez ha condiviso una clip della commedia romantica del 2001 in cui recita a fianco di McConaughey ricordando i bei tempi. Nella clip Mary, il suo personaggio, piange mentre confessa a Steve (Matthew McConaughey) i suoi sentimenti spiegando di non sentirsi all'altezza e di non essere abbastanza, ma Steve la rassicura. E "Tu sei abbastanza" è la frase riportata dalla Lopez che ha taggato il collega nel video. Matthew McConaughey ha risposto nei commenti scrivendo: "Tu sei più che abbastanza." ... Leggi su movieplayer Sport all’aperto : la Regione Lazio prima fa confusione - poi chiarisce

