Ora il reddito minimo universale piace a tutti | da Donald Trump a Podemos

Ultime Notizie dalla rete : Ora reddito Tridico: ora reddito di emergenza per un milione di famiglie Corriere della Sera Compatibili il congedo parentale per il genitore dipendente e bonus 600 euro per l’autonomo

Una dipendente, con un figlio di età inferiore ai 12 anni, ha chiesto il congedo parentale; il marito ha una partita Iva ed esercita l'attività di noleggio veicoli con conducente. La norma prevede che ...

VERSO IL DECRETO

Settimana "decisiva" per la definizione e, poi, approvazione del decreto maggio. Restano distanze sul reddito di emergenza tra il Movimento 5 stelle e gli alleati di governo ed è ancora aperta anche l ...

