L’Italia riparte tra runner | bici e primi funerali

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il primo giorno di ‘fase 2’ in Italia tra. Nessun esodo al Sud. ROMA – E’ stato un primo giorno di ‘fase 2’ in Italia senza particolari problemi. Il Paese è ripartito rispettando le regole di distanziamento sociale e protezioni personale per evitare la diffusione del coronavirus. I cittadini hanno reagito bene con qualche piccola tensione nel Napoletano dove i conducenti degli autobus hanno chiamato la polizia locale per far scendere le persone dai mezzi troppo pieni. Per il resto gli italiani si sono comportati nel migliore dei modi. La speranza resta quella di continuare così anche nei prossimi giorni per consentire al Paese di uscire il prima possibile da questa emergenza. In Lombardia il primo funerale dopo due mesi di sospensione per l’emergenza coronavirus. Nessun esodo al Sud Non ...