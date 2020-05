La storia del video della gente che balla a Milano (Di lunedì 4 maggio 2020) Circola in rete un video “rubato” da Instagram nel quale si vedono alcune persone ballare a Milano all’incrocio tra via Bixio e via Kramer. Le persone sono abbigliate con magliette e mascherina, quindi cronologicamente non si può datarlo in un periodo molto lontano da questo, ma il filmato viene presentato come quello di gente a Milano che balla per festeggiare la fase 2 nonostante non ci siano prove che sia stato girato o pubblicato oggi. La storia del video della gente che balla a Milano Questa è una delle versioni del filmato embeddata su Twitter e su altri social network: Alcuni però sostengono che il filmato non sia stato girato oggi ma che risalga ad alcuni giorni fa, ovvero al primo maggio scorso. In questo caso però si tratterebbe di balli in piena fase 1, e quindi sarebbe certamente illegale. Così come sarebbe illegale ... Leggi su nextquotidiano Vicenza - il professore di storia dell’arte Villa indagato per falso ideologico e truffa : ha avuto 58mila euro di ‘retribuzioni non spettanti’

Il Grande Torino : la storia della squadra leggendaria

Storia di un campione del passato : la carriera di Edmundo (Di lunedì 4 maggio 2020) Circola in rete un“rubato” da Instagram nel quale si vedono alcune personere aall’incrocio tra via Bixio e via Kramer. Le persone sono abbigliate con magliette e mascherina, quindi cronologicamente non si può datarlo in un periodo molto lontano da questo, ma il filmato viene presentato come quello dicheper festeggiare la fase 2 nonostante non ci siano prove che sia stato girato o pubblicato oggi. LadelcheQuesta è una delle versioni del filmato embeddata su Twitter e su altri social network: Alcuni però sostengono che il filmato non sia stato girato oggi ma che risalga ad alcuni giorni fa, ovvero al primo maggio scorso. In questo caso però si tratterebbe di balli in piena fase 1, e quindi sarebbe certamente illegale. Così come sarebbe illegale ...

guerini_lorenzo : Oggi #4maggio per l'@Esercito è il giorno dell’anniversario: 159 anni di storia al servizio del Paese e dei cittadi… - andreapurgatori : La percezione di una proposta come quella della temperatura. Poi però’ di afa si può soffocare. E anche di mafia. G… - boccadutri : Ho letto l’editoriale di Scalfari nel quale domanda se Conte ricorda più Cavour o Garibaldi, per poi affermare che… - LucaTheOther : @Libero_official Non credo però si possa dare per scontato che tale commento, del quale si potrebbe comunque discut… - Fedex546 : RT @CesareSacchetti: Il governo PD-M5S ha dato 150 milioni di euro a Bill Gates per finanziare un vaccino contro un virus che muta. Lascian… -

Ultime Notizie dalla rete : storia del Gobeletto o cobeletto? Storia del pasticcino ligure dai tanti nomi e dalla bontà unica IVG.it I vostri desideri, un’unica storia: #laprimacosa

Vi è stato chiesto «quale sarà la prima cosa che farete una volta usciti di casa?». Ecco la storia che ha creato la moltitudine dei vostri desideri «Che cosa farai dopo?», chiede il bambino protagonis ...

71 anni fa la tragedia di Superga, Valerio Bacigalupo continua a parare in cielo col Grande Torino

Il 4 maggio è una data incisa indelebilmente nella storia del nostro Paese. Esattamente 71 anni fa il Grande Torino lasciava questo mondo per elevarsi nel mito: la tragedia di Superga, una ferita terr ...

Vi è stato chiesto «quale sarà la prima cosa che farete una volta usciti di casa?». Ecco la storia che ha creato la moltitudine dei vostri desideri «Che cosa farai dopo?», chiede il bambino protagonis ...Il 4 maggio è una data incisa indelebilmente nella storia del nostro Paese. Esattamente 71 anni fa il Grande Torino lasciava questo mondo per elevarsi nel mito: la tragedia di Superga, una ferita terr ...