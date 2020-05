La mortalità per Covid-19? Per l’Istat non è quella delle stime ufficiali (Di lunedì 4 maggio 2020) Un dato eclatante che non può lasciare indifferenti. Secondo l’Istat nello scorso di marzo la mortalità italiana è stata quasi il doppio di quella registrata l’anno precedente (+49.4%) un dato su cui ha sicuramente influito un dato come quello di Bergamo dove la mortalità ha toccato la cifra record del +568%. Effetti dell’epidemia da Covid che, sempre secondo l’Agenzia Nazionale di Statistica, è stata finora addirittura sottodimensionata per quanto riguarda il numero dei decessi. In particolare, secondo l’Istat, nel periodo 20 febbraio-31 marzo andrebbero conteggiati altri 11.600 morti che potrebbero essere correlabili al virus, sia direttamente che indirettamente. Direttamente perché si osserva comunque un aumento di morti per particolari patologie, ad esempio cardiologiche o renali, direttamente correlabili ... Leggi su giornalettismo Coronavirus e cardiopatia - un legame pericoloso : mortalità raddoppiata per chi soffre di problemi al cuore

