Kate Middleton e la nuova videochiamata a una coppia di neogenitori

(Di lunedì 4 maggio 2020) Kate Middleton, in quarantena ad Anmer Hall, la residenza in campagna nel Norfolk, con il marito William e i tre figli George, Charlotte e Louis, continua a far sentire la sua voce. Anche se da remoto. La duchessa di Cambridge ha fatto una videochiamata all’ospedale di Kingston in cui ha lavorato due giorni lo scorso novembre (in segreto, nel reparto maternità). E ha virtualmente fatto visita alla signora Rebecca Attwood e a suo marito, che hanno appena dato il benvenuto a un bebè di nome Max. Kate ha salutato la neomamma ma anche i vecchi «compagni di lavoro», a cui ha fatto domande sulla salute mentale delle donne in attesa durante la pandemia da coronavirus. E i medici le hanno spiegato che molte soffrono di ansia, perché si chiedono come sarà la loro vita dopo il parto, con il bambino esposto al rischio di contagio.