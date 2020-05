In Germania scuole riaperte: un’idea su come ripartire subito anche in Italia (Di lunedì 4 maggio 2020) In Germania scuole riaperte: un’idea su come ripartire subito anche in Italia Articolo a cura di Virgilio Falco Mentre oggi, lunedì 4 maggio 2020, riaprono le scuole in Germania (come per altro sono già aperte in Danimarca, Cina, Sud Corea…), l’Italia, pur essendo stato il primo Paese ad essere colpito massicciamente in Europa dall’emergenza coronavirus, è l’unico dei 27 paesi EU ad aver deciso di riaprire i propri istituti educativi a settembre.Segui Termometro Politico su Google News In coerenza con il miglioramento delle condizioni epidemiologiche in Italia, tutto porta a pensare che sia necessario ritornare ad avere le nostre scuole aperte, alla luce del principio costituzionale di libertà educativa. anche per sgravare i genitori una custodia mattutina che rende impossibili numerose attività lavorative e per ... Leggi su termometropolitico Germania : aprono scuole e parrucchieri - salgono i contagi

Germania - contagi e decessi ai minimi : riaprono le scuole. Ecco la mappa europea

Coronavirus - l’Europa riparte : lunedì la Germania riapre scuole - parrucchieri ed estetisti - in Austria riaperti i centri commerciali - in Spagna via libera a jogging e passeggiate (Di lunedì 4 maggio 2020) In: un’idea suinArticolo a cura di Virgilio Falco Mentre oggi, lunedì 4 maggio 2020, riaprono leinper altro sono già aperte in Danimarca, Cina, Sud Corea…), l’, pur essendo stato il primo Paese ad essere colpito massicciamente in Europa dall’emergenza coronavirus, è l’unico dei 27 paesi EU ad aver deciso di riaprire i propri istituti educativi a settembre.Segui Termometro Politico su Google News In coerenza con il miglioramento delle condizioni epidemiologiche in, tutto porta a pensare che sia necessario ritornare ad avere le nostreaperte, alla luce del principio costituzionale di libertà educativa.per sgravare i genitori una custodia mattutina che rende impossibili numerose attività lavorative e per ...

maumartina : In Germania ripartono i contagi, in Francia posticipano ancora l’apertura delle scuole. Nessuno al mondo ha il manu… - NicolaMorra63 : Tanti inneggiano a #TorniamoLiberi. Però la #Germania registra l'aumento dell'indice R0 del contagio, la #Francia r… - FrancescoBonif1 : La #Germania è pronta a riaprire. Le regioni avranno calendari differenziati sulla base dell’indice di contagio. Le… - robgar80 : @nomfup Vuoi dire che Francia e Germania riaprono le scuole a maggio studiando il piano tutt’ora in fase di studio… - Noliberal : RT @IlPrimatoN: In Germania ieri solo 793 contagi e 74 decessi, altro che fake news dei giallofucsia. Riaprire le scuole si può (e si deve)… -