Il pm Di Matteo: “Bonafede mi ha offerto la nomina a capo del Dap, ma poi ha cambiato idea” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il pm Di Matteo: “Bonafede mi ha offerto la nomina a capo del Dap, ma poi ha cambiato idea” “Bonafede mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o, in alternativa, quello di direttore generale degli affari penali. Chiesi 48 ore di tempo di tempo per dare una risposta. Quando ritornai, avendo deciso di accettare la nomina a capo del Dap, il ministro mi disse che ci aveva ripensato e nel frattempo avevano pensato di nominare Basentini”. Il pm Nino Di Matteo, intervenuto telefonicamente a Non è l’arena, su La7, accusa apertamente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di avergli offerto e poi negato la nomina a capo del Dap dopo lo scandalo riguardante le scarcerazioni dei boss mafiosi detenuti al 41-bis e mandati ai domiciliari per la mancata possibilità di garantire ... Leggi su tpi Di Matteo : “Bonafede mi propose il Dap - ci ripensò o qualcuno lo indusse a ripensarci”

