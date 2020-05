I 5 calciatori che hanno perso più valore a causa del Coronavirus

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il calcio è fermo da circa metà marzo, quasi due mesi, adel. Ciò ha portato diversi cambiamenti nel mondo del pallone, soprattutto dal punto di vista economico. Da una parte, infatti, le squadre che non stanno guadagnando nulla, anzi e, dall'altra, i giocatori che si stanno lentamente svalutando proprio adello stop forzato. Andiamo, dunque, a vedere i 5che, in questo periodo,più. 5. Kevin De Bruyne Real Madrid v Manchester City - UEFA...

forumJuventus : [CT] Juve, 11 i calciatori che tornano ad allenarsi: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Rugani, Cua… - GoalItalia : Da Chiellini a Bentancur, gli undici calciatori che possono cominciare ad allenarsi individualmente al JTC [… - MarcoBellinazzo : Questo Governo con visioni miopi e di corto respiro sta preparando le basi per l'eutanasia dello Sport italiano. N… - ClaudioR00 : @not_Jaywilliams @MVadrucci @capuanogio 0 e 0 ? Si ?E che ne sai di tutti quelli che sono andati allo stadio e dei… - marcobremb : RT @scottotweet: In Germania, su 1724 #tamponi a calciatori di prima e seconda divisione, 10 sono positivi. Da protocollo, chi è stato vici… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatori che

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato così situazione del calcio italiano: "Tutto quello che di bello moralmente avevamo costruito in questa quarantena è andato distrutto non appena ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato a Gr Parlamento della possibile ripartenza del campionato, avanzando un’ipotesi per le milanesi: “Non sarebbe un problema se Milan e Inter giocassero f ...