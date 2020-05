Gigi D’Alessio spiazza Francesca Fialdini | “Sono stato tradito…”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 4 maggio 2020)D’Alessio ospite a Da noi…A ruota libera Nella nuova puntata di Da noi…A ruota libera,ha voluto parlare della Fase 2. Tra le varie autorizzazioni concesse dal Governo c’è la possibilità di ricongiungersi con i fidanzati parenti e congiunti. Per l’occasione l’ex padrona di casa ha avuto come ospiteD’Alessio, un artista che nella sua lunga carriera ha fatto innamorare diverse persone. In collegamento via Skype dalla sua villa romana, il cantautore napoletano alla conduttrice toscana ha detto: “Io voglio bene a tutti e ho sempre parlato a cuore aperto. Il problema è che mi aspettavo lo stesso dagli altri, per questo spesso sonotradito”.D’Alessio parla di sentimenti conSette giorni fa, nel programma domenicale di Rai Uno, Da noi… A ...