Coronavirus: Toti, ‘Liguria regione Nord con meno mortalità’ (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Tanto per smentire le voci di chi rema contro per principio, manipolando i dati e la loro interpretazione e denigrando così il lavoro dei nostri sanitari, ecco quanto pubblicato oggi da Istat. La Liguria è tra le Regioni del Nord che hanno registrato una minore mortalità a causa del Covid-19 nel primo trimestre del 2020. Secondo i dati, la variazione di mortalità a marzo 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti (+50,3%) è simile a Piemonte e Marche ed è inferiore al dato di Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino e Val d’Aosta. Questi numeri sono particolarmente significativi, considerato che siamo la regione più anziana d’Europa e ci confortano ancor di più in questo inizio di Fase 2”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della regione Liguria, Giovanni ... Leggi su calcioweb.eu Vaccino Coronavirus | azienda italiana annuncia | “Il nostro prototipo funziona”

