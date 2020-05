Cassa integrazione, Inps: “Platea di 8 milioni”. Ancora a rilento quella gestita dalle Regioni: “173.565 domande, dalla Lombardia appena 37” (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono poco più di 8 milioni i beneficiari di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, secondo i dati Inps aggiornati al 3 maggio 2020. Di questi, solo 5.262.131 hanno avuto l’importo anticipato dall’azienda con conguaglio Inps, mentre 2.830.856 avranno il pagamento diretto da parte dell’Istituto che risulta Ancora in corso in questi giorni. La Cassa integrazione in deroga gestita dalle Regioni sconta però ritardi perfino peggiori: sono solo 173.565 le domande inviate all’Inps: di queste 85.046 sono state autorizzate e appena 29.600 sono state pagate a una platea pari a 57.975 beneficiari. La Regione che è più indietro nell’invio delle domande all’Inps è la Lombardia con appena 37 domande decretate e 33 autorizzate dall’Istituto. Sono quindi solo poco meno di 58mila i lavoratori che hanno ricevuto la ... Leggi su ilfattoquotidiano Cassa integrazione e in deroga - pagamenti in ritardo in alcune regioni e ultimi dati

Fase 2 - cassa integrazione. Ministro Catalfo : “Sarà coperta per intero”

