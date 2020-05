Carpi: «Utilizzare media punti per quarta promossa in Serie B» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Carpi FC 1909, prendendo atto dell’Ordine del giorno dell’Assemblea di Lega Pro in calendario il prossimo 7 maggio p.v., comunica la propria disponibilità – ove sussistessero le condizioni di sicurezza dettate dagli organi competenti – al completamento sul campo del campionato di Lega Pro 2019-20 in forma integrale o ridotta. Nell’impossibilità che ciò avvenga, … L'articolo Carpi: «Utilizzare media punti per quarta promossa in Serie B» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 4 maggio 2020) IlFC 1909, prendendo atto dell’Ordine del giorno dell’Assemblea di Lega Pro in calendario il prossimo 7 maggio p.v., comunica la propria disponibilità – ove sussistessero le condizioni di sicurezza dettate dagli organi competenti – al completamento sul campo del campionato di Lega Pro 2019-20 in forma integrale o ridotta. Nell’impossibilità che ciò avvenga, … L'articolo: «perinB» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioFinanza : Carpi: «Utilizzare la media punti per stabilire la quarta promossa in Serie B» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Carpi: «Utilizzare media punti per quarta promossa in Serie B»: Il Carpi FC 1909, prendendo at… -