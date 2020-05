Calciomercato Napoli, Jeremie Boga resta in cima alla lista dei desideri (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Napoli rimane in cerca di rinforzi per la prossima stagione e il tecnico Gennaro Gattuso vorrebbe un top player come Ciro Immobile o Mauro Icardi per il suo 4-3-3. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de la Repubblica il club azzurro visiona dellealternative e Luka Jovic del Real Madrid, come noto, piace molto. Il 22enne attaccante serbo cerca il rilancio dopo sei mesi deludenti al Bernabeu. La rivoluzione passa anche attraverso uno o due esterni offensivi. Il primo obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, però, resta sempre Jeremie Boga, talento del Sassuolo, che è esploso proprio in questo campionato. Bisognerà trattare anche col Chelsea che conserva il diritto di recompra del calciatore, ma il Napoli sta provando a risolvere tutti i dettagli per aggiudicarsi uno dei migliori esterni attualmente presenti in Serie A nell’uno. ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli : Hamari Traoré del Rennes è una possibilità - ma l’età lo frena

