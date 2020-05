Calcio, a Tokyo 2020 deroga per i classe 1997: in campo le selezioni under 24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la FIFA ha concesso la deroga ai calciatori nati nel 1997 per permettere loro la partecipazione ai Giochi di Tokyo 2020: il CIO e la FIFA hanno ufficializzato una variazioni nei limiti di età stabiliti per il Calcio, dato il rinvio al 2021 dei Giochi Olimpici di Tokyo deciso a causa della pandemia di Coronavirus. Al torneo olimpico infatti, avrebbero dovuto partecipare le Nazionali under 23, ma sono stati agevolati coloro che sarebbero stati eleggibili nel 2020 ma non nel 2021. Lapidario il commento di Stefan Kuntz, ct della nazionale olimpica tedesca: “Sono felice per i miei ragazzi“. In pratica sarà concessa la partecipazione dei calciatori classe 1997, rendendo, in buona sostanza, le selezioni delle under 24. Per le Olimpiadi le squadre di club non hanno l’obbligo di lasciar partire i giocatori, ed ... Leggi su oasport Judo - Fabio Basile : “Dispiace il rinvio di Tokyo 2020 - in Italia si parla solo della ripartenza del calcio…”

Olimpiadi Tokyo 2021 - le nazionali di calcio saranno Under-24

Tokyo 2020 - nel calcio potranno giocare i classe 1997 : in campo le selezioni under 24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la FIFA ha concesso laai calciatori nati nelper permettere loro la partecipazione ai Giochi di: il CIO e la FIFA hanno ufficializzato una variazioni nei limiti di età stabiliti per il, dato il rinvio al 2021 dei Giochi Olimpici dideciso a causa della pandemia di Coronavirus. Al torneo olimpico infatti, avrebbero dovuto partecipare le Nazionali23, ma sono stati agevolati coloro che sarebbero stati eleggibili nelma non nel 2021. Lapidario il commento di Stefan Kuntz, ct della nazionale olimpica tedesca: “Sono felice per i miei ragazzi“. In pratica sarà concessa la partecipazione dei calciatori, rendendo, in buona sostanza, ledelle24. Per le Olimpiadi le squadre di club non hanno l’obbligo di lasciar partire i giocatori, ed ...

zazoomblog : Calcio a Tokyo 2020 deroga per i classe 1997: in campo le selezioni under 24 - #Calcio #Tokyo #deroga #classe #199… - bobtotocalcio : @forumJuventus Ricordo quell’immagine di Michel... Tokyo, coppa intercontinentale...uno dei più bei gol “annullato… - Campioni_cn : Olimpiadi: Tokyo 2020 a rischio annullamento - evokofficial : RT @evokofficial: #Tokyo #OLIMPIADI a rischio anche nel 2021! #Italia o il #calcio riparte subito o entriamo in disperazione!! Ovvio... com… - evokofficial : #Tokyo #OLIMPIADI a rischio anche nel 2021! #Italia o il #calcio riparte subito o entriamo in disperazione!! Ovvio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tokyo Calcio, a Tokyo 2020 deroga per i classe 1997: in campo le selezioni under 24 OA Sport Calcio, a Tokyo 2020 deroga per i classe 1997: in campo le selezioni under 24

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la FIFA ha concesso la deroga ai calciatori nati nel 1997 per permettere loro la partecipazione ai Giochi di Tokyo 2020: il CIO e la FIFA hanno uffic ...

Coronavirus, Mondiali di nuoto del 2021 spostati al 2022

Si terranno dal 13 al 29 maggio 2022 i prossimi Mondiali di nuoto, inizialmente programmati per l'estate 2021 (16 luglio-1 agosto) in Giappone, ma rinviati a causa del differimento di un anno delle Ol ...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la FIFA ha concesso la deroga ai calciatori nati nel 1997 per permettere loro la partecipazione ai Giochi di Tokyo 2020: il CIO e la FIFA hanno uffic ...Si terranno dal 13 al 29 maggio 2022 i prossimi Mondiali di nuoto, inizialmente programmati per l'estate 2021 (16 luglio-1 agosto) in Giappone, ma rinviati a causa del differimento di un anno delle Ol ...