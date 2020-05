Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 maggio 2020) VIABILITÀ VIABILITÀ DEL 3 MAGGIOORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO ANCHE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. A ZAGAROLO DAL 4 MAGGIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER LAVORI DI RESTAURO DI PALAZZO ROSPIGLIOSI A FERENTINO DA DOMANI E FINO AL TERMINE DEI LAVORI ALLA RETE IDRICA DIVIETO DI SOSTA IN VIA PALAZZO CONSOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA AD APRILIA DAL 4 AL 30 MAGGIO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA, DIVIETO DI TRANSITO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DA VIA DEL POGGIO A VIA VENEZIA COMPRESE INTERSEZIONI MENTRE AD ARICCIA CONTINUANO I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA LINEA ELETTRICA LOCALE, ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN DIVERSE VIE ...